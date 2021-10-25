COVID-19 в Харьковской области: 1687 заболевших и 34 смерти

За прошедшие сутки в Харьковской области диагноз COVID-19 подтвержден у 1687 человек. Как сообщили в ХОГА, 992 из них - жители Харьковского района (870 - города Харькова).

Кроме того, 181 заболевший - житель Купянского, 172 - Изюмского, 131 - Лозовского, 83 - Красноградского, 80 - Чугуевского, 48 - Богодуховского района.

За сутки выздоровели 942 больных, умерли - 34.

Всего по области зарегистрировано 197116 лабораторно подтвержденных случаев СOVID-19, из них 163094 больных выздоровели, 4542 - умерли.

Агентство Телевидения Новости