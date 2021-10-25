Египет готовится к открытию новой столицы. Сейчас ей выбирают название

Египет готовится открыть новую столицу до конца 2021 года, сообщает местное издание Ahram.

У граждан Египта есть возможность до 18 ноября в онлайн-режиме предлагать название для новой столицы, логотип и лозунг. Египтян просят учитывать концепцию "умного города" и его будущее развитие с помощью науки, искусства, инновационных технологий и устойчивого развития. Выбор названия из предложенных сделает специальный комитет.

Отметим, новую столицу Египта начали строить в 2015 году из-за перегруженности Каира, в агломерации которого живет более 20 млн человек (в самом городе - более 10 млн). В новом городе, расположенном в 50 километрах на восток от Каира, сконцентрируют главные госучреждения, среди которых парламент, правительство, министерства, а также построят жилые помещения: ожидается, что туда переедут около 6,5 миллиона человек.

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