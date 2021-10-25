"Выходим на плато": в горсовете рассказали о ситуации с ковидом в Харькове

Уровень заболеваемости коронавирусом в городе Харькове выходит на так называемое плато - когда количество заболевших в сутки остается примерно на одном уровне.

Как сообщили в горсовете, об этом сегодня, 25 октября, заявила заместитель городского головы Светлана Горбунова-Рубан.

«В воскресенье было зафиксировано 870 случаев заболевания, в пятницу - 881, еще раньше - похожие цифры. Кривая идет в сторону плато, то есть мы вошли в более-менее стабильный коридор. Плато начало формироваться, а после него обычно начинается спад уровня заболеваемости», - отметила вице-мэр.

Вместе с тем, по словам Светланы Горбуновой-Рубан, в минувшее воскресенье в городе провакцинировались только 2,5 тыс. человек, хотя в субботу этот показатель составил более 8,4 тыс.

«Мы выводим бригады медиков, которые работают без выходных и везде - в поликлиниках, в торгово-развлекательных центрах и так далее. Делаем все, чтобы не было очередей, чтобы как можно больше харьковчан сделали прививки. В наличии есть вакцины «Pfizer», «AstraZeneca» и «CoronaVac». В настоящее время в Харькове провакцинирована 451 тысяча человек. Если учесть количество уже переболевших, то иммунитет, в той или иной степени, есть почти у половины населения города. Напомню, что коллективный иммунитет формируется при 70% вакцинированных», - отметила Светлана Горбунова-Рубан.

Агентство Телевидения Новости