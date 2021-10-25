Бросок с прогибом. Футбольный вратарь по-борцовски завалил соперника

На футбольном поле сделан прием из греко-римской борьбы.

В матче американской лиги соккера между командами "Сиэтл Саундерс" - "Спортинг Канзас-Сити" вратарю "Спортинга" Тиму Мелиа в одном из эпизодов не понравилось, сколь агрессивно атакует его футболист "Сиэтла" Кристиан Ролдан. В результате Мелиа "нейтрализовал" Ролдана борцовским броском с прогибом.

Оба участника данного инцидента получили от арбитра желтые карточки.

Матч же завершился победой "Спортинга Канзас-Сити" со счетом 2:1.





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