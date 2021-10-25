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В переходе харьковского метро незаконно продавали сигареты

В переходе харьковского метро незаконно продавали сигареты

В ходе мониторинга социальных сетей правоохранители обнаружили информацию о незаконной продаже табачных изделий в пешеходном переходе станции метро "имени А. Масельского".

Как сообщили в ГУНП Харьковской области, во время проверки информация подтвердилась. Продавщица не смогла предоставить документы на товар, потому у нее изъяли 6450 пачек сигарет.

В отношении женщины составлен протокол по ч. 3 ст. 156 (нарушение правил торговли пивом, алкогольными, слабоалкогольными напитками и табачными изделиями) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Ей грозит штраф от четырехсот до восьмисот необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией предметов торговли и выручки, полученной от их продажи.

Агентство Телевидения Новости

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