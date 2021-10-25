В городе ожидают плато по COVID-19

За минувшие сутки на Харьковщине зарегистрировали 1687 новых случаев заболевания на коронавирус, из которых 870 в самом Харькове. Динамика статистики показывает, что город выходит на так называемое плато, ведь количество больных держится примерно на одном же уровне, - заверили в горсовете. Поэтому, в ближайшие дни ожидают спад заболеваемости.

Светлана Горбунова-Рубан, зам. Харьковского городского головы:

Стосовно тижневого графіку. Ось наша лінія трохи пішла у бік плато, тобто ми очікуємо плато. Те, що я говорила на минулому тижні. Ми увійшли в такий більш-менш стабільний коридор, тому очікуємо плато, по всім законам епідеміології воно повинно формуватися.

Для того, чтобы статистика улучшалась ещё быстрее, говорят, надо соблюдать масочный режим в транспорте и других местах массового скопления людей. И важнейшим остаётся вакцинация. Светлана Горбунова-Рубан говорит, что накануне, в воскресенье, в городе привито очень мало людей и именно от этого может зависеть, будут ограничения еще жестче или нет.

Светлана Горбунова-Рубан, зам. Харьковского городского головы:

Стосовно вакцинаціїї у мене немає слів, просто немає слів. За минулу добу, за вихідний день провакцинувалося 2490 людини, це при тому, що ми провакцинували у суботній день 8424 людини. Що це робиться?.

Сейчас бригады медиков продолжают работать каждый день в поликлиниках и центрах массовой вакцинации. Также, из-за недавних новых ограничений, пункты открылись и на вокзале. В наличии вакцины Коронавак, Файзер и Астразенека. Вакцинированые харьковчане соглашаются, что это действительно единственный метод получить коллективный иммунитет и остановить пандемию.

Валентина, няня:

Вакцинувалася на вулиці Трінклера, 6 вакциною Файзер. Бо я дуже цього чекала, то як тільки дізналася де це можна зробити, поїхала і зробила дві вакцини.

Анатолий Сергеевич, пенсионер:

Думаю, что другого варианта, кроме вакцинации, ничего нету больше. Я вакцинировался ещё в мае месяце, получил вторую дозу. Другого пути нету и я всем рекомендую это сделать, потому что те, кто не вакцинирован представляют опасность для других.

Юлия, мама школьника:

Ну вот, хотя бы посмотерть, вся Европа вакцинировалася. Вы думаете, там глупые люди? Я думаю, это единственный способо побороть этот недуг.

В общем, с начала кампании по вакцинации в Харькове уже привились 451 000 харьковчан.

Агентство Телевидения Новости