"Победитель обозначен" Human Resource обнародовала результаты социологического исследования

На финишной прямой избирательной кампании принять участие в волеизъявлении, которое запланировано на 31 октября этого года, собираются около 60 процентов горожан. По крайней мере, так они отметили в своих ответах во время проведения социологического исследования. Причем, большинство из них уверяют, на участки придут несмотря на обострение ситуации с коронавирусом. Что касается общего электорального рейтинга кандидатов - лидеров остается по-прежнему двое. И со значительным отрывом - более 55 процентов опрошенных - отдают свой голос нынешнему руководителю города Игорю Терехову. Об этом говорят результаты исследования, проведенного компанией Хьюмен Ресерч. Около 20 процентов опрошенных ответить за кого проголосуют пока не могут.

Игорь Даниленко, старший преподаватель кафедры методов социологических исследований ХНУ им. Каразина

У нас есть однозначной лидер — это Игорь Терехов. И есть его соперник, который набирает достаточно много голосов. Это Михаил Добкин. Все остальные кандидаты опасности лидерам не представляют

Согласно результатам исследования, за первую четверку готовы голосовать с уверенностью примерно 70 процентов опрошенных. 61 процент опрошенных считают, что в случае, если выборы состоялись бы в ближайшее время, победу одержал бы Игорь Терехов. Кроме этого, говорят специалисты, у одного из кандидатов на пост мэра довольно выраженный антирейтинг.

Игорь Даниленко, старший преподаватель кафедры методов социологических исследований ХНУ им. Каразина

Среди тех, у кого эти антипатии есть. Наибольший антирейтинг у Добкина. Это значит, что гарантировано 30 процентов избирателей за него точно не будут голосовать. В этом они уверенны

Александр Кизилов, кандидат социологических наук

Даже все тонкие вещи - перетекания и неустойчивый электорат они не изменят баланс в плюс-минус. Победитель обозначен уже.

Существенным образом измениться картина результатов голосования за неделю уже вряд ли сможет, уверены социологи. Добавляют, важно то, какие группы населения придут на выборы. И напоминают, местные выборы имеют даже большее значение чем общенациональные.

Игорь Даниленко, старший преподаватель кафедры методов социологических исследований ХНУ им. Каразина

Голосовать не эмоционально, потому что кто-то или понравился, или человек внешне привлекательного. Это серьезное голосование. Мы выбираем менеджера нашего города. 10 человек — это не так много и можно достаточно почитать

Также в ходе опроса респондентам задавали вопрос о том, как, по их мнению, развивается ситуация в Украине и Харькове. Здесь все осталось традиционным, уверяют специалисты. 49 процентов горожан считают, что Харьков движется в правильном направлении. И только 17 - думают так об Украине в целом.

Александр Кизилов, кандидат социологических наук

Город рассматривается, как убежище, спокойнее и тише. Локализация. Есть такое понятие в социологии - региональная идентичность. Обособленность от центра событий позволяет харьковчанам рассматривать город под другим углом зрения. Видеть лучшее. Не замечать плохое

Приоритетно важными в развитии Харькова его жители видят - в частности - развитие медицины и сферу жилищно-коммунальных вопросов.

Агентство Телевидения Новости