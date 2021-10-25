Отопление подключили практически во всех домах

Отопительный сезон в городе стартовал ещё в первой декаде октября. И начинали его в 5 этапов - первыми тепло получили детские сады, школы и больницы, последними были высотки, в которых по 12-16 этажей. В горсовете заверили, что на сегодняшний день в Харькове тепло подали в 99% жилых домов. Если сравнивать с прошлым годом, то за аналогичный период тепло успели дать только у 77% процентов зданий. К началу подачи тепла в городе провели несколько реконструкций и капитальный ремонт котельных. Хотя генеральный директор предприятия Василий Скопенко признается, что поломки все равно фиксируют, но их гораздо меньше. После подачи тепла специалисты проходят все дома и проверяют на возможные дефекты. Поэтому уверяют, что все под контролем.

Василий Скопенко, генеральный директор КП «Харьковские тепловые сети»:

Одни люди дали тепло, вторые люди пошли проверили. И у нас по каждому району, по каждому дому есть фамилия человека, который там был и который доложил там дом с теплом или в доме есть проблемы. Дефекты возникают, в зависимости от сложности, час, два три часа, бывает до суток его устраняют. Если, например, дефект появился, бригада будет работать там круглосуточно, пока они его не сделают.

Сейчас без тепла в городе остаются 134 жилых дома, все через аварийные ситуации. Все остальные здания с централизованным отоплением уже с теплом, говорят в теплосетях. Это, впрочем, подтверждают и харьковчане.

Пенсионерка:

Нам тепло дали 18 числа. Нормально, хорошо. Ну, не так, чтобы сильно топят. Я позвонила в теплосети, сказали, что топят согласно погоде. Пока не мёрзнем, пока хорошо. Дома у меня 19 градусов, у меня первый этаж, пока нормально, что там зимой покажет неизвестно, а так хорошо.

Пётр, пенсионер:

Было прохладно, ну 18 числа включили, сейчас нормально, тепло, хорошо.

Харьковские теплосети обещают дать тепло во все дома Харькова до 28 октября. Также, в очередной раз подчеркивают, что тарифы на услуги предприятия в этом сезоне не вырастут и будут оставаться на уровне прошлого года.

Агентство Телевидения Новости