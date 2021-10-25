Один из участников ДТП с тремя пострадавшими в Змиеве был пьян (видео)

Накануне в 14:46 в Змиеве столкнулись автомобили Mercedes и Сherу: три человека получили травмы и были госпитализированы.

По информации пресс-службы ГУНП Харьковской области, 39-летний водитель Mercedes, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время обгона грузового авто врезался в двигавшийся навстречу с левым поворотом автомобиль Сherу.

20-летний водитель Сherу и его 49-ти и 52-летний пассажиры получили телесные повреждения и были доставлены в больницу.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст.286 УК Украины.

Агентство Телевидения Новости