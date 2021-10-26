В Украине еще пять областей на грани "красной" зоны - Ляшко

В Украине в «красную» зону карантина могут попасть еще пять областей.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге во вторник, 26 октября.

"На ближайшем заседании госкомиссии ТЭБ и ЧС будет принято решение о переводе в "красную" зону еще пяти областей: Житомирская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская область",- сказал Ляшко.

Напомним, что в Украине за сутки зафиксировали более 700 COVID-смертей за день.

За сутки в стране выявили более 19 тысяч новых случаев коронавируса, при этом выздоровели почти 10 тысяч человек.

Ранее в МОЗ рассказали, когда в Украине введут локдаун.

Локдаун объявляется тогда, когда все области заходят в "красный" уровень эпидопасности, уточнили в ведомстве.

Агентство Телевидения Новости