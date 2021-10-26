На Харьковщине скончался мужчина, отравившийся грибами

На Харьковщине скончался мужчина, отравившийся ядовитыми грибами.

Как сообщалось, в Харьковской области был зарегистрирован летальный случай в результате отравления дикорастущими грибами 73-летней женщины, а другой отравившийся в тяжелом состоянии находился на стационарном лечении.

"Теперь стало известно, что этот 55-летний мужчина, житель Чугуевского района, умер в больнице на 17 сутки со дня возникновения первых симптомов острого отравления грибами гепатонефротропного действия", - говорится в сообщении Лабцентра.

По результатам эпидемиологического расследования установлено, что пострадавший употреблял жареные после предварительного отваривания дикорастущие грибы, ошибочно идентифицированные как зеленушки. Первые симптомы отравления (тошнота, рвота, общая слабость, диспепсические расстройства) появились на второй день после употребления грибов. Пострадавший обратился за медицинской помощью, но от госпитализации отказался, лечился дома самостоятельно и только через двое суток в связи с ухудшением самочувствия был госпитализирован в стационар.

Врачам не удалось спасти жизнь пациента, он умер.

"Если вы желаете здоровья себе и своим близким, не собирайте и не употребляйте дикорастущие грибы, поскольку у всех пластинчатых грибов, встречающихся на территории Харьковской области, существуют ядовитые двойники, которые не могут отличить даже опытные грибники. Неядовитые грибы также несут опасность человеку из-за природного свойства накапливать в себе различные токсичные вещества.

Помните! Сбор грибов – это всегда "игра с огнем", - предупреждают в ведомстве.

Агентство Телевидения Новости