На Салтовке горела пятиэтажка, во время пожара эвакуировали 15 человек

В Московском районе Харькова накануне вечером произошел пожар в жилой пятиэтажке, во время которого были эвакуированы 15 человек.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Так, 25 октября в 23:33 спасателям поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме по ул. Гарибальди,2. Возгорание возникло одновременно в 2-х местах: в распределительном щите на первом этаже и в электрической распределительной коробке на третьем.

Прибывшие на место пожарные установили, что в результате горения изоляционных материалов электросети на всех этажах образовалось плотное задымление. Поэтому сложилась угроза жизни и здоровью жителям всего подъезда.

Спасатели организовали эвакуацию людей. Всего они вывели на свежий воздух 15 человек.

Одновременно с этим осуществлялись работы по дымоудалению, разведке пожара и его тушению.

В ходе разведки было обнаружено еще и возгорание деревянного пола на четвертом этаже.

Общая площадь горения составляла около 15 кв.

Пожар локализовали в 00:03, в 00:31 ликвидировали.

Предварительная причина его возникновения – короткое замыкание электросети.

Агентство Телевидения Новости