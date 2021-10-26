Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:00
Просмотров: 10

Полностью привиты от COVID-19 уже более 7 миллионов украинцев - МОЗ

Полностью привиты от COVID-19 уже более 7 миллионов украинцев - МОЗ

В Украине более 7 миллионов человек получили обе дозы вакцины от коронавируса. Об этом сообщает Минздрав во вторник, 26 октября.

"Более 7 млн ​​украинцев получили 2 дозы вакцины от Covid-19! В общей сложности проведено более 16 млн прививок!", - сказано в сообщении.

Накануне прививку сделали 254 920 человек: первую дозу вакцины получили 185 786 человек, вторую дозу - 69 134 человека.

Всего с начала вакцинальной кампании сделано 16 210 280 прививок, вакцинировано 9 151 480 человек. Первую дозу вакцины получили 9 151 478 человек, полностью иммунизированы - 7 058 802 человека (из них два человека получили одну дозу за границей).

Как подчеркнули в МОЗ, 94% госпитализированных с Covid-19 на прошлой неделе - невакцинированы.

Напомним, что в Украине более 700 COVID-смертей за день. За сутки в стране выявили более 19 тысяч новых случаев коронавируса, при этом выздоровели почти 10 тысяч человек.

Ранее в МОЗ рассказали, когда в Украине введут локдаун. Локдаун объявляется тогда, когда все области заходят в "красный" уровень эпидопасности, уточнили в ведомстве

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 