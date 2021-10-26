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В Балаклее во время движения загорелся легковой автомобиль
В Балаклее сегодня утром во время движения по дороге вспыхнул легковой автомобиль.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Так, в 07:29 спасателям поступил вызов о том, что в Балаклее на улице Октябрьской на проезжей части во время движения загорелся автомобиль Ford Scorpio 1987 года выпуска.
К моменту прибытия спасателей огонь успел охватить моторный отсек и часть салона авто на площади 2 кв.м.
Бойцы ГСЧС локализовали пожар с помощью пены в 07:43 и ликвидировали его в 07:54.
Пострадавших нет.
Причину его возникновения выясняют.
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