Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:43
Просмотров: 97

В Балаклее во время движения загорелся легковой автомобиль

В Балаклее во время движения загорелся легковой автомобиль

В Балаклее сегодня утром во время движения по дороге вспыхнул легковой автомобиль.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Так, в 07:29 спасателям поступил вызов о том, что в Балаклее на улице Октябрьской на проезжей части во время движения загорелся автомобиль Ford Scorpio 1987 года выпуска.

К моменту прибытия спасателей огонь успел охватить моторный отсек и часть салона авто на площади 2 кв.м.

Бойцы ГСЧС локализовали пожар с помощью пены в 07:43 и ликвидировали его в 07:54.

Пострадавших нет.

Причину его возникновения выясняют.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 