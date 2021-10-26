Харьковчанину, обвиняемому в убийстве девушки, вынесли приговор

15 лет лишения свободы за убийство 26-летней девушки возле Лысой Горы – такой приговор сегодня, 26 октября, вынес суд 18-летнему харьковчанину.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

Досудебным расследованием установлено, что в июне 2019 года 16-летний парень, находясь у оврага недалеко от Лысой Горы в Харькове, на почве личных неприязненных отношений, избил свою знакомую, нанеся ей многочисленные удары по голове.

Считая, что причиненных телесных повреждений недостаточно для наступления смерти девушки, парень вытащил нож, который был у него при себе, и нанес им несколько ударов по разным частям тела потерпевшей, после которых девушка скончалась.

Будучи уверенным, что жертва мертва, парень похоронил ее недалеко от дома, где проживал.

Приговором Червонозаводского районного суда Харькова 18-летний парень признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного п. 4 ч. 2 ст. 115 УК Украины, и ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Также суд удовлетворил гражданский иск матери потерпевшей о взыскании морального вреда на сумму 1 млн грн.

Агентство Телевидения Новости