Сегодня 14:05
Просмотров: 162
В Украину идет значительное потепление, морозы отойдут: прогноз синоптиков
Значительное потепление придет в Украину на этой неделе. Температура воздуха днем поднимется до +17, а ночные морозы вообще отойдут.
Об этом сообщает УкрГидрометцентр.
Так, потепление придет в Украину с 29 октября.
В украинских областях ожидается переменная облачность и без осадков. В восточных областях будет более солнечно, морозы отойдут.
Температура воздуха 29 октября будет такая:
днем на западе ожидается +13+17, а ночью +1+6,
на севере страны будет +11+14, а ночью +5+7,
в центре прогнозируют днем +11+15, а ночью +4+8,
на востоке будет +11+13 днем, а ночью +3+5,
на юге прогнозируют днем +12+15, а ночью +4+7.
Такая погода будет держаться минимум два дня.
Загрузка...