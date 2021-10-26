В Украину идет значительное потепление, морозы отойдут: прогноз синоптиков

Значительное потепление придет в Украину на этой неделе. Температура воздуха днем поднимется до +17, а ночные морозы вообще отойдут.

Об этом сообщает УкрГидрометцентр.

Так, потепление придет в Украину с 29 октября.

В украинских областях ожидается переменная облачность и без осадков. В восточных областях будет более солнечно, морозы отойдут.

Температура воздуха 29 октября будет такая:

днем на западе ожидается +13+17, а ночью +1+6,

на севере страны будет +11+14, а ночью +5+7,

в центре прогнозируют днем +11+15, а ночью +4+8,

на востоке будет +11+13 днем, а ночью +3+5,

на юге прогнозируют днем +12+15, а ночью +4+7.

Такая погода будет держаться минимум два дня.

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