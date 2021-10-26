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Вызывает астму: в Харькове в гречневой крупе из РФ нашли сильнейший аллерген

Вызывает астму: в Харькове в гречневой крупе из РФ нашли сильнейший аллерген

В Харькове в гречневой крупе, которая прибыла из РФ, обнаружили сильнейший аллерген – амброзию полыннолистную.

Об этом сообщили в ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области.

Так, 20.10.2021 года на железнодорожной станции "Укрзализныця" государственными фитосанитарными инспекторами отдела фитосанитарных мероприятий на границе при проведении фитосанитарного контроля груза с гречкой, которая прибыла из Российской Федерации в количестве 130,78 тонны, был обнаружен регулируемый вредный организм - амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolsa L.).

Амброзия полынолистая (Ambrosia artemisiifolsa) – ядовитое растение из семейства астровых, которое вредит сельскому хозяйству и здоровью человека - вызывает аллергию. Во время ее цветения у некоторых людей наблюдается заболевание, называемое амброзионным поллинозом, и которое проявляется слезотечением, воспалением слизистых, приступами бронхиальной астмы, ухудшением зрения и повышенной температурой тела.

Как указывается в сообщении Госпродпотребслужбы, к грузу были применены фитосанитарные процедуры и была составлена ​​нотификация.

 

Агентство Телевидения Новости

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