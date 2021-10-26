ТИК заключили соглашения на проведение выборов в Харькове на сумму 5 млн грн, – "Опора"

В Харькове территориально-избирательные комиссии заключили соглашения на проведение выборов на сумму более 5 млн грн.

Об этом сообщается на сайте гражданской сети «ОПОРА» со ссылкой на ее наблюдателей.

Так, Харьковская городская ТИК и районные города ТИК заключили соглашения на приобретение товаров и услуг, связанных с проведением внеочередных выборов Харьковского городского головы.

В частности, по данным сайта "Прозорро", Харьковская городская ТИК 18 октября заключила 43 соглашения с ООО "Фактор-Друк" по изготовлению и передаче бюллетеней для внеочередных выборов Харьковского городского головы, которые состоятся 31 октября. Общая сумма сделок составила 2 млн. 49 тыс. грн. Все сделки подписаны на суммы до 50 тыс. грн. во избежание процедуры проведения аукциона.

Также городская ТИК заказала услуги телефонной связи и Интернет.

Что касается закупок районных в городе Харькове ТИК, то в ГС «ОПОРА» отмечают, что не все комиссии скачали соглашения. Кроме того, не все комиссии еще приобрели средства защиты, а цена на некоторые товары отличается в зависимости от комиссий.

Так, Индустриальная районная в городе ТИК заключила соглашения на сумму около 100 тысяч гривен. Практически на всю сумму заказали транспортные услуги. Сделки заключили с ООО "Авто-Ови". Также оплатили телефон и Интернет. По данным гражданской сети, остатков закупок в системе "Прозорро" пока нет.

Киевская районная в городе ТИК заключила соглашения на сумму 654 тыс. 590 грн. Все сделки были заключены на суммы до 50 тыс. грн., чтобы избежать проведения торгов.

«К примеру, были заключены два соглашения на одинаковую сумму 49 750 гривен на приобретение защитной одежды с одним и тем же ФЛП - Задорожной Натальей Дмитриевной. Также были произведены закупки масок, защитных экранов, канцелярии, дезинфицирующих средств. Бумагу эта ТИК покупала по 110 грн за пачку»,- отметили в ГС.

«Новобаварская районная ТИК заключила соглашения на сумму 399 тыс. грн. На канцелярию израсходуют 35,9 тыс. грн. На приобретение медицинских перчаток потратили 34 644 грн., защитных экранов – 49 800 грн. (60 грн. за 1 шт.), защитную одежду – 48 750 грн.

Немышлянская районная ТИК заключила соглашения на сумму 489,38 тыс. грн. Почти 50 тыс. грн. потратят на канцелярию, более 40 тыс. грн. на приобретение медицинских перчаток по 4 грн./шт., 25 620 грн. на приобретение контейнеров для утилизации медицинских отходов. Стоимость одного контейнера – 140 грн. Кроме того, 23 октября заключили соглашения на приобретение защитной одежды: 49 750 грн., защитные экраны для лица – 49 680 грн., маски – 49 900 грн. Стоимость одной маски составила 2,5 грн, защитного экрана – 60 грн. Бумага покупалась по 120 грн 36 коп. за пачку.

Московская районная ТИК заключила соглашения на сумму 855 тыс. грн. Все сделки были также заключены на сумму до 50 тыс. грн. Более 31 тыс. грн потратят на телефонную связь с УИК. Стоит отметить, что одноразовые медицинские маски Московская районная в городе покупает по 1,97 грн за шт. Также дешевле эта комиссия покупает и защитные экраны для лица – по 45,45 грн. Стоимость бумаги составила 117 грн за пачку», – говорится в сообщении гражданской сети.

Основянская районная ТИК заключила соглашения на сумму 273 тыс. грн. Все сделки были также заключены на сумму до 50 тыс. грн. Маски комиссия покупала по 1,97 грн за шт., защитные щитки для лица – по 45,45 грн за шт.

«Если цены на защитные средства в этой ТИК были идентичны Московской ТИК, то бумага оказалась дороже – стоимость одной пачки 125,53 грн», - отметили в ГС «ОПОРА».

По данным ГС «ОПОРА», Слободская районная ТИК пока не загрузила ни одной закупки, которая касалась подготовки к предстоящим внеочередным выборам Харьковского городского головы.

Холодногорская районная ТИК заключила договоров на сумму 92,95 тыс. грн. Это в основном транспортные сервисы. Так, с ООО Экспресс заключили соглашение на сумму 49,9 тыс. грн на транспортировку избирательных бюллетеней и 27 970 грн на транспортное обслуживание участковых избирательных комиссий.

Шевченковская районная ТИК, по данным на утро 25 октября, загрузила всего 4 соглашения на общую сумму почти 30 тыс. грн. В основном это оплата телефонных услуг. 25 октября они скачали еще несколько сделок общей стоимостью 71 тыс. грн. В основном это закупка канцтоваров. При этом стоимость канцтоваров не подробно расписана, отмечают в гражданской организации.

Напомним, что выборы в Харькове назначены в связи со смертью вновь избранного прошлой осенью мэра Геннадия Кернеса.

30 марта Верховная Рада назначила выборы в Харькове на 31 октября. Избирательный процесс начался 11 сентября.

Агентство Телевидения Новости