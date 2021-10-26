Отравились 10 человек: печальные результаты сезона грибов на Харьковщине

Осенний сезон грибов в разгаре. В лесах Харьковщины любителей «тихой охоты» хватает. Однако специалисты из Лабораторного центра предупреждают, что не следует забывать об опасности. В области уже зарегистрировали несколько смертельных случаев из-за отравления грибами. Сначала 73-летняя женщина пожарила грибы - рядовку. Медики боролись за ее жизнь, но безуспешно - пенсионерка скончалась в больнице на пятый день после госпитализации.

Неля Новицкая, заведующая отделением эпидемиологического надзора

Постраждала пенсіонерка. Отруєння грибами, нажаль, для неї закінчилося летально. Вона споживала гриби, якими пригостила її знайома. Навіть вона не сама збирала ці гриби. Пригостила її знайома, вона їх зїла після попереднього відварювання. Але, нажаль, все ж таки отруєння сталося

После этого от отравления грибами умер 55-летний мужчина из Чугуевского района. Медики боролись за его жизнь 17 суток.

Отличить неядовитый гриб от ядовитого иногда бывает затруднительно. Поэтому специалисты советуют не собирать дикорастущие грибы, а покупать их в торговых сетях. Там они должны проходить проверку.

Неля Новицкая, заведующая отделением эпидемиологического надзора

За даними наших екологів, відомо, що на території Харківської області зустрічається близько 20 отруйних двійників пластинчастих грибів, які люди помилково сприймають, як за їстівні гриби

Впрочем, уверяют специалисты, отравиться можно и съедобными грибами, если они старые, перезрелые или неправильно хранившиеся. Поэтому уже после первых признаков отравления следует обратиться к медикам, советует врач Анна Сипало. В зону риска попадают пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями, а детям до 12 лет врачи вообще не рекомендуют употреблять грибы.

Анна Сипало, врач

Якщо після збирання грибів і вживанням їх в їжу ви помічаєте такі симптоми, як підвищеня температури тіла, блювота, виражені болі у животі, порушення стулу, ви маєте негайно звернутися до лікаря, адже ці симптоми можуть бути життєнебезпечними

В общей сложности с начала грибного сезона после употребления грибов в больницы попали десять человек, среди них - один ребенок.

Для сравнения - в прошлом году за весь сезон отравилось всего двое взрослых.

Агентство Телевидения Новости