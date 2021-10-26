В Харькове за сутки произошло 33 ДТП: есть пострадавшие
ДТП с двумя пострадавшими произошло накануне на улице Шевченко. Там дорогу не поделили Daewoo и Mitsubishi. После столкновения автомобили врезались в металлический забор и получили сильные повреждения.
Также на месте происшествия работали медики, после осмотра они госпитализировали одного из водителей и пассажира, который сидел на переднем сиденье.
Виктор Забашта, директор КНП «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф»
Постраждало двоє чоловіків. Із забоями м»яких тканин вони були доправлені до міської лікарні швидкої допомоги.
А в центре Харькова, на перекрестке проспекта Науки и улицы Ляпунова, столкнулись Audi и Mazda. На кадрах из видеорегистратора, опубликованных в социальных сетях, видно, что последний автомобиль из-за удара вылетел на тротуар и чуть не сбил прохожих.
Полицейские составили административный протокол на водителя Audi, все собранные материалы уже передали в суд. Мужчине грозит штраф или лишение права водить автомобиль сроком до двенадцати месяцев.
Ангелина Дисская, спикер патрульной полиции у Харьковской обл.
За попередньою інформацією, водій автомобіля АУДІ порушив п. 16.5 дорожнього руху та здійснив зіткнення з автомобілем «МАЗДА».
А на Новобаварском проспекте ВАЗ на пешеходном переходе сбил мужчину. До приезда медиков очевидцы оказывали пострадавшему первую помощь, затем его госпитализировали.
Виктор Забашта, директор КНП «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф»
Автівка збила 56-річного чоловіка. Із забитою раною обличчя він був доправлений до 4 лікарні
Следователи устанавливают все причины и детали дорожно-транспортного происшествия.
В общей сложности за минувшие сутки патрульные выехали на 33 ДТП.