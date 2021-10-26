В центре Харькова полностью сгорела квартира: подробности

За одно утро Наталья Фёдоровна потеряла всё, что наживала годами. Это произошло из-за масштабного пожара, который бушевал сегодня в её квартире. Со слезами на глазах женщина говорит: беды ничего не предвещало, и она как раз собиралась пойти на улицу выгулять собаку. Вдруг пёс заскочил в кухню и начал лаять. Когда Наталья зашла следом, всё было в огне и дыму.

Сначала она даже пыталась самостоятельно потушить возгорание, а когда поняла, что не справится - схватила собаку и выбежала на улицу.

Наталья Фёдоровна, пострадавшая

Загавкала собака, я - в кухню, а там уже всё горело. Я начала тушить, но это бесполезно. Я выскочила на улицу и стала кричать. Вызвали «пожарку», ну, и всё остальное. Я не знаю, помогут ли, я прошу очень помощи, мы вдвоём сыном...

На место происшествия срочно приехала «скорая». Медики забрали женщину в больницу с ожогами рук и лица, но оставаться в больнице она не захотела, вернулась домой на пепелище.

Тушить пожар выезжало несколько нарядов спасателей. Евгений Василенко признаётся, что последствия могли быть гораздо хуже, ведь дом старый и деревянный.

Евгений Василенко, нач. сектора по работе со СМИ ГУ ГСЧС в Харьковской обл.

На момент прибуття вогнеборців було встановлено, що у кімнаті квартири на другому поверсі горіли деревяні конструкції, поступово полумя перекинулося на деревяні конструкції перекриття. Складність була лише в тому, що це будівля старої забудови, усі внутрішні конструкції даного будинку виконані з дерева, тому була реальна загроза швидкого розповсюдження полумя на інші приміщення та квартири.

Спасатели говорят, по предварительным данным, возгорание произошло из-за короткого замыкания проводов.

Из-за пожара квартира практически дотла выгорела, уничтожена мебель, обрушилась крыша.

Так что пострадавшая обращается к городским чиновникам за помощью, ведь в одиночку она не справится.





Агентство Телевидения Новости