С 27 октября в Харьковской области от COVID-19 начнут вакцинировать подростков

За минувшие сутки в Харьковской области было зафиксировано 1255 новых случаев заражения «ковидом», 24 человека умерли.

Ситуация в областной инфекционной больнице остается стабильно тяжелой, ведь на сегодняшний день медицинское учреждение почти заполнено ковид-больными. И у большинства пациентов выявляют именно штамм "Дельта".

Павел Нартов, главный врач Харьковской инфекционной больницы

Зараз хворі до нашого лікувального закладу госпіталізуються з тяжким перебігом коронавірусного захворювання. Ми проводили в нашій лабораторії ПЛР-дослідження щодо «Дельта»-вірусу. З групи хворих з 30 у 25 був виявлений «Дельта»-вірус.

Коронавирусная инфекция, подчеркивают медики, отрицательно влияет не только на легкие, но может нарушить работу сердца, почек, а также нервной системы. Этот штамм в отличие от предыдущих значительно хуже влияет на организм человека.

Лариса Маркуш заведует отделением интенсивной терапии, поэтому каждый день видит, как коронавирус уносит жизни людей.

Лариса Маркуш, заведующая отделением интенсивной терапии

Просто наш народ не понимает, они не видят тот ужас, который у нас здесь происходит, они не понимают, как люди умирают. Даже на сип-апах им все равно крайне тяжело, что у них все равно проявления энцефалопатии, у них поражаются легкие обширно.

А вот Павел на собственном опыте знает, как коронавирусная болезнь влияет на организм, ведь в прошлом году уже переболел. Поэтому, чтобы уберечь себя и своих родных, мужчина решил сделать прививку.

Павел

Я зрозумів, що потрібно щось робити, аби себе захистити. Я вірю, що в медицині поки що є єдиний спосіб захиститися від таких складних вірусних інфекцій - це саме щеплення. І тому я зробив щеплення, моя мама та мої рідні роблять щеплення.

Сейчас в области работает 34 центра массовой вакцинации и 168 пунктов вакцинации. Делают прививки и в инфекционной больнице.

Врачи говорят, за день удается сделать 100 –150 прививок.

Владислав Чирюкин, врач-инфекционист

Вакцинация в любое время, начиная с 9 часов утра до 4 часов вечера. Каждый желающий может прийти и, собственно, провакцинироваться на территории нашего стационарного амбулаторного консультативного отделения.

Сейчас в городе увеличивается количество вакцинированных, но в горсовете решили усилить контроль за соблюдением карантинных правил.

Светлана Горбунова-Рубан, зам. Харьковского городского головы

Мы усиливаем контроль за масочным режимом. Мы уменьшаем промежутки в метрополитене между поездами. Занимать - только сидячие места, если стоячие, то в крупногабаритном транспорте, чтобы было соответствующие расстояние между людьми.

Скоро начнет действовать закон об обязательной вакцинации госслужащих и педагогов, говорят чиновники. Если люди этих профессий будут отказываться от вакцинации, их будут отстранять от работы.

Максим Хаустов, директор Департамента здравоохранения ХОГА

Вони підлягають обов’язковим профілактичним щепленням. І з 8 листопада, якщо вони не будуть мати щеплення, вони будуть відсторонюватися від роботи.

Также в облгосадминистрации сообщили, что уже с 27 октября в Харьковской области начнут вакцинировать детей в возрасте от 12 до 17 лет.





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