Крупный бизнес Харьковщины уплатил в Госбюджет более 44 миллиардов гривен акцизного налога

На Харьковщине за девять месяцев 2021 от крупных предприятий в общий фонд Государственного бюджета Украины поступило 44,2 млрд гривен акцизного налога с произведенных в Украине и ввезенных на таможенную территорию Украины товаров.

Об этом сообщили в Северном межрегиональном управлении ГНС по работе с крупными плательщиками налогов.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года поступления выросли на 12,7%, или почти на 5 млрд гривен, рассказал заместитель начальника Северного межрегионального управления ГНС по работе с крупными плательщиками налогов Валерий Любичев.

«Наиболее весомые поступления - это акцизный налог с произведенных и ввезенных табачных изделий, удельный вес которого составляет 99%. В течение января - сентября 2021 в бюджет поступило 43,8 млрд грн акцизного налога с произведенных и ввезенных табачных изделий. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года поступления выросли на 12,6%, или на 4,9 миллиарда гривен», - отметил налоговик.

В специальный фонд Государственного бюджета Украины за девять месяцев текущего года поступило 40,2 млн грн акцизного налога с произведенных в Украине подакцизных товаров, что на 57%, или на 14,6 млн грн больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Валерий Любичев также отметил, что только в сентябре 2021 г. от крупного бизнеса в общий фонд Государственного бюджета Украины поступило почти 6 млрд гривен акцизного налога с произведенных в Украине и ввезенных на таможенную территорию Украины товаров. По сравнению с сентябрем прошлого года поступления выросли на 15%, или на 0,8 млрд гривен.

Также в ведомстве сообщили, что по Закону при продаже алкогольных напитков и табачных изделий в пределах бартерных (товарообменных) операций оплата акцизного налога как составной части цены продукции, начисленного на такую цену, предусмотрена исключительно в денежной форме.

В таком же порядке производится оплата стоимости изготовления (переработки, обработки) подакцизной продукции на давальческих условиях.

За часть цены подакцизной продукции покупатель может рассчитаться товаром, а за другую часть (акциз) должен перечислить на счет продавца – плательщика акцизного налога средства.

Налоговые обязательства по уплате акцизного налога при продаже (других видах отчуждения) алкогольных напитков в пределах бартера возникают по первому из событий, независимо от того, что одна часть цены продукции продается по бартеру, а другая – за средства. Главным условием является или отгрузка (передача) продукции покупателю, или поступление за нее средств на счет продавца – плательщика акцизного налога.

Агентство Телевидения Новости