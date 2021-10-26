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В США Украину отнесли к странам наивысшего риска по ситуации с COVID-19

В США Украину отнесли к странам наивысшего риска по ситуации с COVID-19

Центры по контролю и профилактике заболеваний в США (CDC) отнесли Украину к высшей категории риска для путешествий в условиях пандемии, распространения и сдерживания коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает телеканал CNN.

В частности, 25 октября Украина, которая по территории является второй крупнейшей страной Европы, была перемещена из "высокого" уровня риска для путешествий в условиях распространения коронавируса (уровень 3) в самую высокую категорию – "очень высокого" уровня риска.

На минувшей неделе в США к четвертой категории отнесли город-государство Сингапур.

В августе только за одну неделю к четвертой категории риска было отнесено 16 разных стран и направлений со всего мира на фоне быстрого роста распространения случаев заболевания мутировавшей версией вируса "Дельта".

В критериях CDC определено, что четвертая категория риска соответствует ситуации, когда за последние 28 дней фиксируется более 500 случаев заболевания на 100 тысяч жителей.

Сейчас к "очень высокому" уровню риска отнесены также Австрия, Багамские острова, Ботсвана, Хорватия, Греция, Ирландия, Ямайка, Мальдивы, Швейцария, Таиланд, Турция и Великобритания.

Агентство Телевидения Новости

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