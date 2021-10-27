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Один погибший, трое пострадавших: данные полиции по смертельному ДТП на Гагарина
Сегодня около 20:45 на пересечении проспекта Гагарина с улицей Одесской столкнулись автомобили Chevrolet Aveo и Infiniti: один человек погиб, трое доставлены в больницу.
Как сообщили в пресс-службе ГУНП Харьковской области, водитель Infiniti пересекал перекресток на красный сигнал светофора.
Мужчина, управлявший Chevrolet, от полученных травм скончался на месте. Водитель Infiniti и два его пассажира (мужчина и женщина) были госпитализированы. Личности участников аварии в данный момент устанавливаются.
Следователи и эксперты продолжают работать на месте ДТП.
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