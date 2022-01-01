На Харьковщине за сутки умерли 12 заболевших коронавирусом
В Харьковской области за сутки зарегистрировали 180 случаев заболевания коронавирусом.
Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.
По данным Харьковской ОГА, 126 из них – жители Харьковского района (120 – города Харьков).
16 – Чугуевского, 12 – Лозовского, 8 – Изюмского, по 6 – Богодуховского, Купянского и Красноградского районов.
Всего на Харьковщине на сегодня зарегистрировали 243 347 заболевших COVID-19.
За время пандемии в регионе зафиксировали 6 349 летальных случаев – за минувшие сутки умерли 12 заболевших.
При этом 230 662 заболевших уже выздоровели (+162 за сутки), 6 324 – еще болеют.
Напомним, сутками ранее на Харьковщине диагноз «коронавирус» был установлен 236 заболевшим, летальных случаев было зафиксировано 19.