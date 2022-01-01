На Харьковщине за сутки умерли 12 заболевших коронавирусом

В Харьковской области за сутки зарегистрировали 180 случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

По данным Харьковской ОГА, 126 из них – жители Харьковского района (120 – города Харьков).

16 – Чугуевского, 12 – Лозовского, 8 – Изюмского, по 6 – Богодуховского, Купянского и Красноградского районов.

Всего на Харьковщине на сегодня зарегистрировали 243 347 заболевших COVID-19.

За время пандемии в регионе зафиксировали 6 349 летальных случаев – за минувшие сутки умерли 12 заболевших.

При этом 230 662 заболевших уже выздоровели (+162 за сутки), 6 324 – еще болеют.

Напомним, сутками ранее на Харьковщине диагноз «коронавирус» был установлен 236 заболевшим, летальных случаев было зафиксировано 19.

Агентство Телевидения Новости