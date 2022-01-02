Мать 3-летней девочки, потерявшейся на Салтовке, привлекут к админответственности

Накануне вечером в полицию обратилась женщина, сообщив о пропаже своей 3-летней внучки. По словам заявительницы, ее дочь ушла на прогулку с ребенком, а вернулась одна, пояснив, что оставила девочку с малознакомым мужчиной, сообщает пресс-служба УПП Харьковской области.

На поиски ребенка был ориентирован весь личный состав патрульной полиции. Менее чем через два часа патрульные заметили разыскиваемого ребенка рядом с неизвестным мужчиной. Видимых травм у девочки не было, но одежда и обувь были промокшие.

Патрульные вызвали на место инспекторов ювенальной полиции, после чего ребенка передали медикам. Решается вопрос о привлечении матери ребенка к административной ответственности.

Агентство Телевидения Новости