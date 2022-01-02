COVID-19: в Украине за сутки не было новых госпитализаций больных с коронавирусом

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 1 863 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 (в числе заболевших 108 детей и 12 медработника), сообщает Министерство охраны здоровья.

Также за сутки:

— госпитализированы – 0 человек;

— летальных случаев – 98;

— выздоровели – 2 259 человек.

Днем ранее было выявлено 5 026 инфицированных и зафиксировано 190 смертей от COVID-19.

За последние сутки наибольшее число подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в Киеве (277), Житомирской (127), Львовской (115), Тернопольской (110) и Ивано-Франковской (103) областях.

Агентство Телевидения Новости