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COVID-19: в Украине за сутки не было новых госпитализаций больных с коронавирусом
За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 1 863 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 (в числе заболевших 108 детей и 12 медработника), сообщает Министерство охраны здоровья.
Также за сутки:
— госпитализированы – 0 человек;
— летальных случаев – 98;
— выздоровели – 2 259 человек.
Днем ранее было выявлено 5 026 инфицированных и зафиксировано 190 смертей от COVID-19.
За последние сутки наибольшее число подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в Киеве (277), Житомирской (127), Львовской (115), Тернопольской (110) и Ивано-Франковской (103) областях.
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