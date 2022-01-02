В Купянске мужчина неудачно разжег печь и попал в больницу

01 января спасатели получили сообщение из Купянской больницы о том, что к ним обратился 46-летний мужчина с ожогами правой руки. По словам пострадавшего, он пытался разжечь дровяную печь с помощью горючего у себя дома.

Во время попыток разжечь печь на мужчине загорелась одежда, сообщает пресс-служба ГСЧС Харьковской области. Мужчине удалось самостоятельно потушить на себе огонь, поэтому подразделения ГСЧС он не вызвал. Далее пострадавший самостоятельно добрался до больницы.

Агентство Телевидения Новости