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В Купянске мужчина неудачно разжег печь и попал в больницу

01 января спасатели получили сообщение из Купянской больницы о том, что к ним обратился 46-летний мужчина с ожогами правой руки. По словам пострадавшего, он пытался разжечь дровяную печь с помощью горючего у себя дома.

Во время попыток разжечь печь на мужчине загорелась одежда, сообщает пресс-служба ГСЧС Харьковской области. Мужчине удалось самостоятельно потушить на себе огонь, поэтому подразделения ГСЧС он не вызвал. Далее пострадавший самостоятельно добрался до больницы.

Агентство Телевидения Новости

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