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SIM-карты украинцев «привяжут» к паспортным данным

SIM-карты украинцев «привяжут» к паспортным данным

Абоненты всех мобильных операторов Украины с 1 января должны в обязательном порядке регистрировать свои SIM-карты с привязкой к паспортным данным. Это связано со вступлением в силу изменений к закону об электронных коммуникациях, сообщает Today.ua.

По закону, каждый пользователь мобильной связью должен идентифицироваться у поставщика электронных коммуникационных услуг в порядке, установленном правилами предоставления и получения электронных коммуникационных услуг.  

Провести идентификацию себя у мобильного оператора абоненты смогут до 1 января 2025 года включительно. После этого периода поставщики электронных коммуникационных услуг будут иметь право приостанавливать предоставление связи и интернета таким гражданам, которые не подписали договор или не осуществили идентификацию по паспорту.

Даже после отключения услуг у пользователя будет два месяца на предоставление своих паспортных данных, и только после этого его отключат от связи навсегда.

Регистрация SIM-карт по паспорту даст возможность мобильным операторам призвана защищать украинских абонентов от мошенников. Если смартфон используется для финансовых операций или для получения цифровых услуг, в частности для получения электронно-цифровой подписи, он в обязательном порядке должен иметь контракт с оператором мобильной связи, чтобы мошенник не смог его украсть. Чтобы привязать свой мобильный номер к паспорту, абонент может обратиться в сервисный центр мобильного оператора с документами, и там ему помогут.

Агентство Телевидения Новости

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