На отключения воды выходные не действуют: график по Харькову на 2 января

Сегодня, 2 января, в части домов Харькова прекращено водоснабжение. Причина – проведение ремонтно-восстановительных работ, сообщает КП «Харьковводоканал».

Прекращено водоснабжение в Киевском районе по адресу: ул. Натальи Ужвий, 88 (п. №2, стояк) до 20:00 02.01.22 г.

А также по следующим адресам:

Московсакий район:

ул. Гвардейцев Широнинцев, 18Д (п. №2, стояк) до 17:00 02.01.22 г.

Немышлянский район:

пр. Московский, 248В (п. №1, стояк) до 17:00 02.01.22 г.

Новобаварский район:

пер. Лизы Чайкиной, 1 до 20:00 02.01.22 г.

Шевченковский район:

ул. Космическая, 11 (стояк), пр. Победы, 61 (п. №9, стояк), пр. Людвига Свободы, 35 (п. №8, стояк), ул. Новгородская, 4 (п. №4, стояк) до 17:00 02.01.22 г.; ул. Деревянко, 20А (п. №5, стояк) до 20:00 03.01.22 г.

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