На отключения воды выходные не действуют: график по Харькову на 2 января
Сегодня, 2 января, в части домов Харькова прекращено водоснабжение. Причина – проведение ремонтно-восстановительных работ, сообщает КП «Харьковводоканал».
Прекращено водоснабжение в Киевском районе по адресу: ул. Натальи Ужвий, 88 (п. №2, стояк) до 20:00 02.01.22 г.
А также по следующим адресам:
Московсакий район:
ул. Гвардейцев Широнинцев, 18Д (п. №2, стояк) до 17:00 02.01.22 г.
Немышлянский район:
пр. Московский, 248В (п. №1, стояк) до 17:00 02.01.22 г.
Новобаварский район:
пер. Лизы Чайкиной, 1 до 20:00 02.01.22 г.
Шевченковский район:
ул. Космическая, 11 (стояк), пр. Победы, 61 (п. №9, стояк), пр. Людвига Свободы, 35 (п. №8, стояк), ул. Новгородская, 4 (п. №4, стояк) до 17:00 02.01.22 г.; ул. Деревянко, 20А (п. №5, стояк) до 20:00 03.01.22 г.