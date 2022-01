Во Франции в новогоднюю ночь сожгли почти 900 автомобилей

В новогоднюю ночь во Франции сожгли более 870 автомобилей. Полиция задержала более 440 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на La Depeche.

Сотрудники полиции и жандармерии задержали 441 человека, которые подозреваются в причастности к поджогам. Из них 381 арестован, сообщает Министерстве внутренних дел Франции.

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен отметил, что количество сожженных автомобилей в эту новогоднюю ночь снизилось. По его словам, в 2019 году на Новый год было сожжено более 1,3 тысячи машин. Тогда арестовали 376 человек.

Традиция поджигать припаркованные авто возникла во Франции после событий 2005 г., когда двое убегавших от полиции подростков-мигрантов были застрелены стражами порядка.

New Years in Mulhouse, France…"Enrichers" attack law enforcement and firefighters, burn cars and set off molotov cocktails…Meanwhile, french citizens remain prisoners in their homes… pic.twitter.com/rQs9w8Vh4D— Amy Mek (@AmyMek) January 1, 2021

