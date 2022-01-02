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«Зимняя классика». В НХЛ состоялся матч при рекордном морозе в минус 21 градус

«Зимняя классика». В НХЛ состоялся матч при рекордном морозе в минус 21 градус

В НХЛ установлен новый рекорд по проведению хоккейного матча в морозных условиях.

В традиционной ежегодной «зимней классике» — матче на открытом воздухе, в 2022 году встретились «Миннесота» и «Сент-Луис». Игра прошла на бейсбольном стадионе «Таргет филд» в Миннесоте, переоборудованном под хоккейную площадку.

На трибуны пришли 38 619 зрителей. При этом температура воздуха во время матча составляла минус 21 градус. До сих пор самый холодный матч в НХЛ состоялся во время «зимней классики-2003». Тогда играли «Эдмонтон» и «Монреаль», а столбик термометра находился на отметке -18 градусов.

Что до исхода «зимней классики-2022», «Миннесота» на глазах своих многочисленных зрителей потерпела поражение 4:6.


Агентство Телевидения Новости

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