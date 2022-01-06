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COVID-19: за сутки в Украине заболели больше 6,5 тысяч человек, 187 – умерли
За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 6 632 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 (в числе заболевших 240 детей и 182 медработника), сообщает Министерство охраны здоровья.
Также за сутки:
госпитализированы – 2 028 человек;летальных случаев – 187;выздоровели – 9 121 человек.
Днем ранее был выявили 4 571 инфицированного и зафиксировали 273 смерти от COVID-19.
За последние сутки наибольшее число подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в Киеве (1173), Львовской (400), Харьковской (397), Хмельницкой (390) и Одесской (397) областях.
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