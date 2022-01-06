COVID-19: за сутки в Украине заболели больше 6,5 тысяч человек, 187 – умерли

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 6 632 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 (в числе заболевших 240 детей и 182 медработника), сообщает Министерство охраны здоровья.

Также за сутки:

госпитализированы – 2 028 человек;летальных случаев – 187;выздоровели – 9 121 человек.

Днем ранее был выявили 4 571 инфицированного и зафиксировали 273 смерти от COVID-19.

За последние сутки наибольшее число подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в Киеве (1173), Львовской (400), Харьковской (397), Хмельницкой (390) и Одесской (397) областях.

Агентство Телевидения Новости