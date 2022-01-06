Восемь раз за сутки спасатели вытаскивали застрявшие автомобили

В последние сутки спасатели 8 раз привлекались для оказания помощи водителям, автомобили которых попали на скользкие участки дорог и не могли выехать самостоятельно, сообщает пресс-служба ГСЧС в Харьковской области.

В Индустриальном районе на скользком участке дороги на улице Плиточной застряли 4 грузовика: без посторонней помощи многотонные фуры не могли проехать по обледеневшей улице. Спецавтомобиль повышенной проходимости спасателей 8-й пожарно-спасательной части ГСЧС оказал помощь водителям и смогли продолжить движение.

Также на улице Владислава Зубенко, 36, спасатели 18-й пожарно-спасательной части вытащили автомобиль DACIA Logan с обледенелого участка проезжей части. Часом раньше на улице Гвардейцев Широнинцев, 43, спасатели помогли водителю застрявшей в грязи Daewoo Nexia: машина попала в яму, возникшую в результате проседания грунта.

В двух случаях водители легковых авто, не справившись с управлением на гололедице, вылетели с дороги на обочину. Первый случай произошел в Купянском районе на трассе Чугуев-Меловое. Второй – в Харьковском районе вблизи садового общества «Питомник»: спасатели вытащили из кювета автомобиль Славута, в которой находился водитель с 6-летним сыном.

По данным Украинского гидрометеорологического центра, сегодня в Харькове возможны осадки в виде мокрого снега и дождя со снегом, на дорогах гололедица. Поэтому спасатели обращаются к водителям с просьбой быть очень осторожными на дороге, соблюдать безопасную скорость и дистанцию.

Агентство Телевидения Новости