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Воспитанник харьковского футбола Андрей Лунин впервые в сезоне сыграл за мадридский «Реал»

Воспитанник харьковского футбола Андрей Лунин впервые в сезоне сыграл за мадридский «Реал»

В матче 1/16 Кубка Испании по футболу между «Реалом» и «Алькояно» место в воротах «Реала» было доверено украинскому голкиперу, родившемуся в Краснограде, Харьковской области, Андрею Лунину.

«Реал» одержал победу со счетом 3:1.

Лунин еще при счете 0:0 в первом тайме великолепным сейвом спас «Реал» от пропущенного гола. Пропустил же Лунин на 66-й минуте, когда «Реал» вёл в счете 1:0. Но затем футболисты «Реала» забили дважды.

Для Андрея Лунина это было первое появление в воротах в нынешнем сезоне. Украинский вратарь вынужден проводить львиную долю матчей «Реала» на скамейке запасных в тени основного голкипера мадридского клуба бельгийца Тибо Куртуа.


Агентство Телевидения Новости

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