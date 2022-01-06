В Харькове температура воздуха превышает норму на 8-9 градусов

Из-за сильного тумана в Харькове перенесли вылет четырех авиарейсов. Два внутренних и два международных. По данным сервиса Flightradar на 11 часов утра, самолет из Шарм-эль-Шейха не смог сесть в Харькове и улетел в сторону Киева. А самолет из Милана — кружился в небе, ожидая возможности посадки.

Днем ситуация улучшилась, но туман вернется в регион уже вечером и продержится до конца суток, говорят синоптики. Это потому, что ситуацию диктует холодный атмосферный фронт, тогда как Харьковщина находится в теплом секторе с РФ. В настоящее время температура превышает климатическую норму на 8-9 градусов в сторону тепла.

Впрочем, уже в ближайшие дни синоптическая картина должна измениться. В пятницу ночью на территорию региона зайдет холодный атмосферный фронт, связанный с циклоном из России. Это, в свою очередь, принесет осадки в виде снега и дождя. Температура воздуха в течение суток от 3 мороза до 2 тепла. Местами туман.

Инна Кондаурова, дежурный синоптик Харьк. гидрометцентра

Вдень вже ми будемо знаходитися під дією східної периферії антициклону, який буде посилюватися із заходу без істотних опадів, вітер північно-західний 7-12 м/с.

В субботу, восьмого января без осадков. Днем до 5-ти градусов мороза, ночью столбик термометра опустится до 8-ми с отметкой минус. В воскресенье днем ​​местами небольшой снег. Днем один-шесть мороза, ночью температура воздуха опустится до минус девяти.





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