Возможность практики: IT-компания NIX и ХНЭУ имени С. Кузнеца заключили соглашение о партнерстве

Ведущая IT-компания NIX и Харьковский национальный экономический университет имени Семена Кузнеца подписали соглашение о партнерстве. В рамках коллаборации студенты разных специальностей смогут попробовать свои силы в практических задачах. Такой шаг, по мнению президента NIX Игоря Брагинского, позволит обеспечить рынок высококвалифицированными выпускниками, готовыми к реальной работе.

Игорь Брагинский, президент NIX

Основное, то, чего им не хватает, когда они приходят к нам – это практический опыт. Причем практический опыт как в профессии, так и в жизни. Данные возможности студентам помогут применить только что полученные теоретические знания сразу на практике. Это даст совершенно второй уровень мотивации студентов и глубину понятия

Президент NIX Игорь Брагинский добавляет: активное сотрудничество с «Инжеком» длится уже больше десяти лет, а подписание документа должно только усилить синергию. Главная задача совместной работы – более быстрый набор практического опыта.

И действительно, именно этого иногда не хватает выпускникам ВУЗов, отмечает ректор Харьковского национального экономического университета Владимир Пономаренко. Что касается специальностей – для создания продуктов компании нужны не только программисты, но и бухгалтеры, аналитики и финансисты.

Владимир Пономаренко, ректор Харьковского Национального Экономического Университета им. С. Кузнеца

Одним из недостатков образования, пишут, буквально, что недостаточно практической подготовки. Если работать в связке, то здесь будут настоящие специалисты.

В компании NIX отмечают: сейчас в том или ином формате сотрудничают со всеми харьковскими университетами. К примеру, осенью подписали соглашение о партнерстве с университетом имени Каразина. И активная работа в этом направлении уже идет.

В общем, участники соглашения отмечают, что сегодня бизнесу следует активнее делиться с университетами своими навыками, следуя практике США и стран Европы, чтобы минимизировать дефицит квалифицированных кадров в ИТ-сфере.





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