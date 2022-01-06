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06.01.2022 18:40
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В рождественскую ночь спасатели будут дежурить возле храмов

В рождественскую ночь спасатели будут дежурить возле храмов

В канун Рождества в Харькове проверили все культовые сооружения города и области. Все из-за богослужений, на которых люди будут использовать открытый огонь, а именно будут поджигать свечи и лампадки. Спасатели предупредили, что во время таких праздников по неосторожности могут произойти масштабные пожары в церквях и храмах.

Сергей Колосовский, начальник управления противодействия чрезвычайных ситуаций ГУ ГСЧС в Харьковской обл.

Надані консультативні допомоги, проведені інструктажі додаткові, перевірені шляхи евакуації, водопостачання, забезпечення вогнегасниками та первинними засобами пожежогасіння – всі ці заходи були проведені допочатку таких масових заходів.

В Свято-Петро-Павловском храме сегодня готовятся к богослужению. Пономарь Вадим рассказывает, что здесь тоже проводились противопожарные инструктажи к рождественским праздникам.

Вадим, главный пономарь храма

Самое важное, в новогодние, праздничные дни – не только праздник, но и безопасность наших людей. Как эпидемиологическая, так противопожарная. Даже неаккуратно поставленная свечка может стать причиной большого пожара, поэтому для этого у нас имеются 6 огнетушителей.

Следовательно, за пожарной безопасностью на праздниках будут следить в усиленном режиме пятьсот спасателей.


Агентство Телевидения Новости

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