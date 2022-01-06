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06.01.2022 19:44
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Из Казахстана не могут вылететь более 40 украинцев, – МИД

Из Казахстана не могут вылететь более 40 украинцев, – МИД

В посольство Украины в Казахстане обратились 43 гражданина, авиарейсы которых из Алматы и Нур-Султана отменили из-за беспорядков в стране, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на спикера МИД Олега Николенко.

«Угроз безопасности украинцев нет. Они обеспечены временным жильем и едой, дипломаты поддерживают с ними регулярную связь», – говорится в комментарии.

По информации казахстанской стороны, возобновление работы международного аэропорта Алматы запланировано на 7 января.

«Посольство взаимодействует с перевозчиком, чтобы указанные граждане смогли покинуть территорию Казахстана при ближайшей возможности. Информация о попадании наших граждан в чрезвычайные ситуации на фоне событий в Казахстане отсутствует», – отметил Николенко.

МИД призывает украинцев продолжать неукоснительно соблюдать рекомендации: избегать мест массового скопления людей, прежде всего в больших городах, без необходимости не покидать места жительства, проявлять повышенную бдительность и осторожность.

Напомним, после массовых протестов 5 января правительство Казахстана было отправлено в отставку. В тот же день президент Казахстана объявил режим чрезвычайного положения в столице Нур-Султане. В среду были захвачены и разграблены ряд органов власти и инфраструктурных объектов в Алматы, сообщают о погибших. Интернет и телефонная связь в стране функционируют с серьезными перебоями.

С 5 на 6 января Организация договора коллективной безопасности (ОДКБ), которую неофициально называют «российским НАТО», приняла решение о военной интервенции в Казахстан по запросу действующей казахской власти.

Утром 6 января в ОДКБ сообщили, что первые российские подразделения уже прибыли в страну и начали выполнение задач.

Агентство Телевидения Новости

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