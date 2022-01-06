Украинец пытался провезти в Украину 7,5 миллиона рублей

Пограничники Харьковского отряда совместно с работниками таможни пресекли попытку незаконного перемещения через границу крупной суммы валюты, сообщает пресс-служба Восточного регионального управления ГПСУ.

Свертки с российскими рублями нашли сегодня во время проверки в пункте пропуска «Гоптовка» автомобиля Daewoo Lanos. Валюта была спрятана под обшивкой двух передних дверей. По словам водителя, гражданина Украины, всего он перевозил около 7,5 миллионов российских рублей. Также группа обнаружила в транспортном средстве номера и свидетельство о регистрации транспортного средства, выданное на временно оккупированной территории Донецкой области представителями оккупационных властей.

В настоящее время проверка транспортного средства в пункте пропуска продолжается.





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