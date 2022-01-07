Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:00
Просмотров: 36

Ночной пожар в Харькове: из горящего дома эвакуировали людей

Ночной пожар в Харькове: из горящего дома эвакуировали людей

В Основянском районе Харькова сегодня, 7 января, после полуночи произошел пожар в двухэтажном жилом доме.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, в 00:16 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре на въезде 2-ом Аравийском, 5.

К моменту их прибытия в квартире на первом этаже дома горел диван и домашние вещи на площади около 3 кв.м.

Из-за сильного задымления в подъезде спасатели вывели на свежий воздух 2 человек, среди них был 1 ребенок.

В 00:33 пожар локализовали, а в 01:43 ликвидировали.

Вероятная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 