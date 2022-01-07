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Ночной пожар в Харькове: из горящего дома эвакуировали людей
В Основянском районе Харькова сегодня, 7 января, после полуночи произошел пожар в двухэтажном жилом доме.
Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, в 00:16 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре на въезде 2-ом Аравийском, 5.
К моменту их прибытия в квартире на первом этаже дома горел диван и домашние вещи на площади около 3 кв.м.
Из-за сильного задымления в подъезде спасатели вывели на свежий воздух 2 человек, среди них был 1 ребенок.
В 00:33 пожар локализовали, а в 01:43 ликвидировали.
Вероятная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.
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