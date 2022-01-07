В Украине за сутки — более 7 тысяч случаев COVID-19: статистика заболеваемости по регионам

В Украине за сутки зафиксировано 7177 новых случаев заболевания COVID-19.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

«За сутки 6 января в Украине зафиксировано 7 177 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 364, медработников – 203),» — сказано в сообщении МОЗ в Фейсбук.

Также за минувшие сутки госпитализированы 1 866 заболевших коронавирусом; летальных исходов – 192.

Напомним, днем ранее, 6 января, в Украине за сутки обнаружили 6 632 новых случая заболевания СOVID-19.

За все время пандемии в Украине зафиксировали 3 69 6 468 случаев коронавируса, выздоровели 3 506 509 заболевших, 97 088 умерли.

Как сообщается в Телеграмм-канале Коронавирус_Инфо, количество случаев заболевания в регионах за сутки:

г. Киев – 904;

Винницкая область – 323;

Волынская область – 76;

Днепропетровская область – 276;

Донецкая область – 218;

Житомирская область – 324;

Закарпатская область – 154;

Запорожская область – 159;

Ивано-Франковская область – 505;

Киевская область – 272;

Кировоградская область – 54;

Луганская область – 87;

Львовская область – 494;

Николаевская область – 163;

Одесская область – 228;

Полтавская область – 270;

Ровенская область – 163;

Сумская область – 379;

Тернопольская область – 366;

Харьковская область – 652;

Херсонская область – 120;

Хмельницкая область – 300;

Черкасская область – 241;

Черновицкая область – 133;

Черниговская область – 316.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской области и города Севастополя отсутствуют.

Также за сутки в Украине 71 841 человек были вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 21 99 83 человек 44 836 человек, дополнительную дозу — 388 человек, бустерную дозу – 4 620 человек.

По данным Минздрава, уже 47,6% взрослого населения Украины получили минимум одну прививку против COVID-19. 44,9% взрослого населения Украины получили две дозы вакцины против коронавирусной болезни.

С начала вакцинальной кампании в Украине прививки от «ковида» получили 14 800 318 человек, из них одну дозу – 14 800 316 человек, две дозы – 13 950 698 человек, дополнительную дозу – 5 787 человек, бустерную дозу – 16 216 человек.

В общей сложности в стране проведено 28 773 017 прививок от коронавируса.

Агентство Телевидения Новости