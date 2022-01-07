В Украине за сутки — более 7 тысяч случаев COVID-19: статистика заболеваемости по регионам
В Украине за сутки зафиксировано 7177 новых случаев заболевания COVID-19.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.
«За сутки 6 января в Украине зафиксировано 7 177 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 364, медработников – 203),» — сказано в сообщении МОЗ в Фейсбук.
Также за минувшие сутки госпитализированы 1 866 заболевших коронавирусом; летальных исходов – 192.
Напомним, днем ранее, 6 января, в Украине за сутки обнаружили 6 632 новых случая заболевания СOVID-19.
За все время пандемии в Украине зафиксировали 3 69 6 468 случаев коронавируса, выздоровели 3 506 509 заболевших, 97 088 умерли.
Как сообщается в Телеграмм-канале Коронавирус_Инфо, количество случаев заболевания в регионах за сутки:
г. Киев – 904;
Винницкая область – 323;
Волынская область – 76;
Днепропетровская область – 276;
Донецкая область – 218;
Житомирская область – 324;
Закарпатская область – 154;
Запорожская область – 159;
Ивано-Франковская область – 505;
Киевская область – 272;
Кировоградская область – 54;
Луганская область – 87;
Львовская область – 494;
Николаевская область – 163;
Одесская область – 228;
Полтавская область – 270;
Ровенская область – 163;
Сумская область – 379;
Тернопольская область – 366;
Харьковская область – 652;
Херсонская область – 120;
Хмельницкая область – 300;
Черкасская область – 241;
Черновицкая область – 133;
Черниговская область – 316.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской области и города Севастополя отсутствуют.
Также за сутки в Украине 71 841 человек были вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 21 99 83 человек 44 836 человек, дополнительную дозу — 388 человек, бустерную дозу – 4 620 человек.
По данным Минздрава, уже 47,6% взрослого населения Украины получили минимум одну прививку против COVID-19. 44,9% взрослого населения Украины получили две дозы вакцины против коронавирусной болезни.
С начала вакцинальной кампании в Украине прививки от «ковида» получили 14 800 318 человек, из них одну дозу – 14 800 316 человек, две дозы – 13 950 698 человек, дополнительную дозу – 5 787 человек, бустерную дозу – 16 216 человек.
В общей сложности в стране проведено 28 773 017 прививок от коронавируса.