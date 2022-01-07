В Харькове жителя Изюма задержали за убийство знакомого

В Харькове полицейские задержали мужчину, который убил своего знакомого.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Тело 54-летнего жителя поселка Кутузовка Харьковского района с гематомами на лице обнаружили в квартире по улице Мира 6 января около 12:00.

В совершении уголовного правонарушения полицейские разоблачили ранее неоднократно судимого 45-летнего жителя города Изюма.

Установлено, что в тот день злоумышленник вместе с погибшим находился в гостях и употреблял спиртные напитки. Во время досуга между мужчинами возникла ссора, в ходе которой изюмчанин нанес несколько ударов кулаками по голове знакомому. Потерпевший упал на пол и скончался.

Злоумышленник был задержан, ему сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Подозреваемому мужчине грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Агентство Телевидения Новости