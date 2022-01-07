В Харькове жителя Изюма задержали за убийство знакомого
В Харькове полицейские задержали мужчину, который убил своего знакомого.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
Тело 54-летнего жителя поселка Кутузовка Харьковского района с гематомами на лице обнаружили в квартире по улице Мира 6 января около 12:00.
В совершении уголовного правонарушения полицейские разоблачили ранее неоднократно судимого 45-летнего жителя города Изюма.
Установлено, что в тот день злоумышленник вместе с погибшим находился в гостях и употреблял спиртные напитки. Во время досуга между мужчинами возникла ссора, в ходе которой изюмчанин нанес несколько ударов кулаками по голове знакомому. Потерпевший упал на пол и скончался.
Злоумышленник был задержан, ему сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, сейчас он находится в изоляторе временного содержания.
По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Подозреваемому мужчине грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.