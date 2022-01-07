«Рождество с патрульными»: полицейские провели праздничную акцию для маленьких харьковчан

«Рождество с патрульными» – на площади Свободы прошла уже ставшая традиционной всеукраинская акция от патрульной полиции: детям дают возможность познакомиться с техникой и оснащением подразделений, разрешают примерить амуницию, посидеть в служебном авто и даже включить спецсигналы.

Пообщаться с патрульными могли все желающие. Взрослым патрульные предлагали пройти испытание, надев очки, которые имитируют состояние опьянения. Тренажер наглядно показывает, насколько могут быть опасны на дорогах водители и пешеходы под воздействием алкоголя, как меняется зрение и реакция в таком состоянии.

Каждый желающий мог попробовать на себе симулятор столкновения, который имитирует внезапную остановку транспортного средства на скорости от 8 до 16 км/ч. Даже на такой небольшой скорости и даже на заднем сидении резкое торможение чревато травмами и от этого эффективно защищают ремни безопасности.

Такие же акции прошли сегодня во всех городах Украины, где есть патрульная полиция, сообщили в пресс-службе УПП Харьковской области. Цель: напомнить о безопасности на дороге даже во время каникул и праздников.

Агентство Телевидения Новости