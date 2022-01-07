Другое
Перейти к списку новостей
07.01.2022 20:36
Просмотров: 144

«Рождество с патрульными»: полицейские провели праздничную акцию для маленьких харьковчан

«Рождество с патрульными»: полицейские провели праздничную акцию для маленьких харьковчан

«Рождество с патрульными» – на площади Свободы прошла уже ставшая традиционной всеукраинская акция от патрульной полиции: детям дают возможность познакомиться с техникой и оснащением подразделений, разрешают примерить амуницию, посидеть в служебном авто и даже включить спецсигналы.

Пообщаться с патрульными могли все желающие. Взрослым патрульные предлагали пройти испытание, надев очки, которые имитируют состояние опьянения. Тренажер наглядно показывает, насколько могут быть опасны на дорогах водители и пешеходы под воздействием алкоголя, как меняется зрение и реакция в таком состоянии.  

Каждый желающий мог попробовать на себе симулятор столкновения, который имитирует внезапную остановку транспортного средства на скорости от 8 до 16 км/ч. Даже на такой небольшой скорости и даже на заднем сидении резкое торможение чревато травмами и от этого эффективно защищают ремни безопасности.

Такие же акции прошли сегодня во всех городах Украины, где есть патрульная полиция, сообщили в пресс-службе УПП Харьковской области. Цель: напомнить о безопасности на дороге даже во время каникул и праздников.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 