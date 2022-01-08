На Большой Панасовской — авария на трубопроводе: без воды — жители двух улиц

В Харькове произошла авария на водоводе диаметром 300 мм по улице Большой Панасовской, 153.

Как передает пресс-служба КП «Харьковводоканал», об этом сообщил сегодня, 8 января, сообщил начальник Холодногорского района службы внешних водопроводных сетей Комплекса «Харьковводоснабжения» КП Александр Сирко.

По его словам, этот водовод проходит вдоль автомагистрали, поэтому в период проведения ремонтных работ дорожные службы предусмотрели объездные пути для автолюбителей.

В связи с повреждением трубопровода на данном участке отключили холодную воду в части улиц Большой Панасовской и Сириковской.

До окончания ремонтных работ подвоз воды будет производиться автоцистернами предприятия.

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