Где сегодня в Харькове отключили воду (адреса)

Сегодня, 8 января, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», воды нет по следующим адресам:

Киевский район: б-р Мира, 1 (п. №2) до 17:00 08.01.22 г., ул. Героев Труда, 12-я (п. №1, стояк) до 20:00 08.01.22 г.

А также:

Московский районул. Гвардейцев Широнинцев, 5-б (п. №1, стояк), ул. Героев Труда, 17 (п. №11, стояк), ул. Познанская, 11 (п. №1, спаренный стояк) до 17:00 09.01.22 г.

Немышлянский район:ул. Танкопия, 41-б (п. №2, стояк) до 17:00 08.01.22 г.

Новобаварский район:ул. Китаенко (ч/с), ул. Шульженко (ч/с), ул. Третья (ч/с), ул. Карамзина (ч/с), ул. Даргомыжского (ч/с), ул. Новодаргомызская (ч/с), ул. Урожайная (ч/с), ул. Свинаренко, 1, 1-а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12-а, 14, 8, 8/2, 8/3, 8/5, 10, 14, 18, 20, ул. Китаенко, 8, пр. Любови Малой (Постышева), 34, 34-а, пр. Ново-Баварский (Ильича), 70, 83, пр. Любови Малой (Постышева), 22 (п. №2, стояк), ул. . Москалевская (Октябрьской Революции), 172 (п. №1) к 20:00 08.01.22 г.

Шевченковский районул. Культуры, 18 (п. №4, спаренный стояк) до 17:00 08.01.22г.; пр. Независимости (Правды), 5(п. №12, стояк) до 20:00 08.01.22 г.; ул. Отакара Яроша, 59 (п. №1, стояк), ул. Клочковская, 148а (п. №1, стояк), ул. Отакара Яроша, 47 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 09.01.22 г.

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