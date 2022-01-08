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Коронавирус на Харьковщине: за сутки — 241 случай, умерли трое заболевших
В Харьковской области за сутки зарегистрировали 241 случай заболевания коронавирусом.
Об этом сообщается на сайте Системы мониторинга по распространению эпидемии коронавируса.
Всего на Харьковщине на сегодня зарегистрировали 245 118 заболевших COVID-19.
За время пандемии в регионе зафиксировали 6 415 летальных случаев – за минувшие сутки умерли трое заболевших.
При этом 232 038 заболевших уже выздоровели (+93 за сутки), 6 665 – еще болеют, за сутки выздоровели 145 заболевших.
Напомним, сутками ранее на Харьковщине диагноз «коронавирус» был установлен 652 заболевшим, летальных случаев было зафиксировано 8.
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