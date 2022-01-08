Коронавирус на Харьковщине: за сутки — 241 случай, умерли трое заболевших

В Харьковской области за сутки зарегистрировали 241 случай заболевания коронавирусом.

Об этом сообщается на сайте Системы мониторинга по распространению эпидемии коронавируса.

Всего на Харьковщине на сегодня зарегистрировали 245 118 заболевших COVID-19.

За время пандемии в регионе зафиксировали 6 415 летальных случаев – за минувшие сутки умерли трое заболевших.

При этом 232 038 заболевших уже выздоровели (+93 за сутки), 6 665 – еще болеют, за сутки выздоровели 145 заболевших.

Напомним, сутками ранее на Харьковщине диагноз «коронавирус» был установлен 652 заболевшим, летальных случаев было зафиксировано 8.

Агентство Телевидения Новости