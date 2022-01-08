В Испании домашних животных признали законными членами семьи (видео)

Испания признала домашних любимцев законными членами семьи. Отныне они будут иметь настоящую идентификационную карточку, которая будет внесена в национальную базу данных.

Также животных отнесут к настоящим разумным существам, а не объектам, сообщается в сюжете ТСН.

Документ поддержали владельцы домашних животных.

«Теперь во время разводов суд, так же, как и с детьми, будет решать, кому лучше заботиться о любимце. Котик или песик достанется тому, у кого лучшая финансовая состоятельность. А еще от животных будет сложнее отказаться и выбросить на улицу», — говорится в сюжете.

Также суды при разводе могут ограничить родителям возможность видеть своих детей, если выяснится, что они жестоко обращались со своими домашними животными, пишет El Pais.

Домашние животные теперь могут быть включены в завещания. Если завещаний нет, их передадут наследникам, административному органу, или центру, который занимается брошенными животными. Если ни один из наследников не желает взять на себя опеку над животным, его могут передать третьему лицу для ухода и защиты.

В обновленном законодательстве также указывается, что если кто-то нашел потерянное животное, его следует передать владельцу или лицу, которое за ним ухаживает, если нет признаков жестокого обращения или что животное бросили намеренно. В таком случае надо будет сообщить об этом в соответствующие органы.

Источник: УНИАН

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