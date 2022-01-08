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В Румынии за ношение тканевых масок теперь будут штрафовать

В Румынии за ношение тканевых масок теперь будут штрафовать

Румыния с 8 января начнет штрафовать за ношение тканевых масок. Теперь гражданам за такую маску грозит штраф в размере 2 500 леев (около 570 долларов).

Об этом сообщает digi24.ro.

Как заявил министр внутренних дел Лучиан Боде, тканевая маска будет приравнена к отсутствию вообще какой-либо защиты.

«С субботы любой, кто ходит в общественном месте в тканевой маске, рискует быть оштрафованным на сумму до 2 500 леев. Как будто у него нет маски», — отметил он.

Также сообщается, что до этого Национальный комитет по чрезвычайным ситуациям Румынии принял одобрил новые ограничения для пятой волны коронавируса. В частности, в общественных местах можно носить только хирургические маски и респираторы FFP2.

Маски могут не надевать дети до 5 лет; человек, который один находится в помещении; телеведущие и гости телестудий при соблюдении дистанции в три метра; священнослужители; те, кто занимается спортом или работает в тяжелых условиях.

Источник: РБК-Украина

Агентство Телевидения Новости

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